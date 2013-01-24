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المكواة البخارية

GC1015
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة
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    المكواة البخارية

    GC1015
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

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      سريعة وفعالة - مضمونة

      سطح كيّ معدّ للسرعة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      قاعدة مكواة مصقولة

      قاعدة مكواة مصقولة

      قاعدة مكواة مصقولة

      مكواة بخارية بقوة 1200 واط مع خزان مياه سعة 150 مل

      مكواة بخارية بقوة 1200 واط مع خزان مياه سعة 150 مل

      تتميّز المكواة البخارية بقوة 1200 واط وبخزان مياه سعة 150 مل

      بخار مستمر يبلغ 25 غ/دقيقة

      بخار مستمر يبلغ 25 غ/دقيقة

      بخار مستمر يبلغ 25 غ/دقيقة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      قاعدة مكواة رفيعة لتسخين أفضل

      قاعدة مكواة رفيعة لتسخين أفضل

      فتحة بتصميم يسمح بالحصول على كمية بخار متّسقة

      فتحة بتصميم يسمح بالحصول على كمية بخار متّسقة

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        مصقولة
        مِرش
        نعم
        إخراج البخار
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

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