سريعة وفعالة - مضمونة
مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة وفعالة - مضمونة
مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.
سريعة وفعالة - مضمونة
مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة وفعالة - مضمونة
مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.
تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
غير متوفر