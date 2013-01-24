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مكواة بالبخار

GC1433/36
التصنيف الإجمالي / 5
  • سهولة وفعالية سهولة وفعالية سهولة وفعالية
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    مكواة بالبخار

    GC1433/36
    التصنيف الإجمالي / 5

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة وفعالية

      3 طرق لتسهيل عملية الكيّ

      • 2000 واط
      • حماية من الكلس
      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

      انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق سهل على كل الأقمشة القابلة للكيّ.

      خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

      خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

      قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        25  غ/د
        الطاقة
        2000  واط
        تعزيز البخار
        90  غ
        فولتية
        240  فولت
        رذاذ مياه
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        سعة خزان الماء
        220  مل
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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