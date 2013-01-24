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مكواة ملابس بدون بخار

GC148
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة ملابس بدون بخار

    GC148
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُممت مكواة الملابس العالية الجودة والخفيفة الوزن هذه من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُممت مكواة الملابس العالية الجودة والخفيفة الوزن هذه من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُممت مكواة الملابس العالية الجودة والخفيفة الوزن هذه من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُممت مكواة الملابس العالية الجودة والخفيفة الوزن هذه من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

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      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك الرئيسي بطريقة مريحة

      يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        الطاقة
        950 - 1100 W
        فولتية
        220 - 240
        أبعاد المنتج
        25.5 x 11.1 x 12.8 cm
        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        وزن المكواة
        0.76 kg

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