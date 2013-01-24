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المكواة البخارية

GC1703/27
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة
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    المكواة البخارية

    GC1703/27
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      سريعة وفعالة - مضمونة

      سطح كيّ معدّ للسرعة

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهي مقاومة للخدش وسهلة التنظيف.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 180 ملل

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 180 ملل.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        قاعدة المكواة
        الألمنيوم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم

      • عملية كيّ مريحة

        وصلة دوارة بمقدار 180 درجة
        توفر قدرة على التحرك بحرية أثناء الكي
        سلك طاقة طويل جداً ليصل إلى أقصى مدى تريده
        1.8

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • تزيل التجاعيد بسهولة

        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        17 غ/د

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        1400 W

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية حرارة الكي
        يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
        نعم

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