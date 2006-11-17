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  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة

    المكواة البخارية

    GC1703/27

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    سريعة وفعالة - مضمونة

    سطح كيّ معدّ للسرعة

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 180 ملل

    مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان الماء الكبير سعة 180 مل لتتمكن من كي المزيد من الملابس في مرة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      حرية تحريك السلك (دوّار)
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة

    • يزيل التجاعيد بسهولة

      بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
      17  g/min
      رأس مدبب
      لكيّ المناطق الصعبة

    • يصل إلى المناطق الصعبة

      أخدود الأزرار
      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    • التحكم الكامل

      إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
      نعم
      ضوء جهوزية حرارة الكي
      يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة

    • عملية كيّ سريعة وفعالة

      طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
      1400  W

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      ألومينيوم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

    Badge-D2C

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