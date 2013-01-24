طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية

تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل، ونظام منع التقطير لتجنب تسرّب المياه. إنها ثلاث طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات