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مكواة بالبخار

GC2510/12
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة بالبخار

    GC2510/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل steam-iron

      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      • 30 غ
      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      بخار شديد مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      يساعد البخار العالي المستمر في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        تحريك السلك 360 درجة
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        مِرش
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة
        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة مكواة غير لاصقة

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        1470  واط
        فولتية
        127  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        وزن المنتج
        1.2

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