بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية! إكتشف كلّ المميزات
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج ممتازة، أنت بحاجة إلى بخار قوي ومكواة لا تتعب أبداً. تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً بفضل البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وقوة 2100 واط لبخار شديد وثابت ونظام التكلس الثنائي الفاعلية! إكتشف كلّ المميزات
قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.
عملية كيّ مريحة
الوزن والأبعاد
إزالة التجاعيد
انزلاق ناعم