ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
عملية أسرع من البداية حتى النهاية
عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
2400 واط
تعزيز بخار بوزن 180 غ
بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة
قاعدة مكواة من السيراميك
لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
الجوائز
4.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
18/12/2021
Saudi Arabia
جدا ممتاز
المكاواة بالنسبة الي سعرها ممتازة وجيدة والبخار بها كثيف
الحسنات
سريع وفعال
سلبيات
بعض الاحيان يتم تهريب الماء
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج EasySpeed Advanced GC2675/87 مكواة بالبخار
تاريخ الاستخدام 2021-08-18
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج EasySpeed Advanced GC2675/87 مكواة بالبخار
تاريخ الاستخدام 2021-08-18