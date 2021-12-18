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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
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تم إيقافه

EasySpeed Advancedمكواة بالبخار

GC2675/87

4

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

1 جائزة

عملية أسرع من البداية حتى النهاية

عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

لتسريع عملية الكيّ بـ 5 طرق

عملية أسرع من البداية حتى النهاية

  • 2400 واط

  • تعزيز بخار بوزن 180 غ

  • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة

  • قاعدة مكواة من السيراميك

قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.

بخار كثيف يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

بخار كثيف يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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4.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

5
3
2
1

18/12/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

جدا ممتاز

المكاواة بالنسبة الي سعرها ممتازة وجيدة والبخار بها كثيف

الحسنات

سريع وفعال

سلبيات

بعض الاحيان يتم تهريب الماء

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج EasySpeed Advanced GC2675/87 مكواة بالبخار

تاريخ الاستخدام 2021-08-18

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج EasySpeed Advanced GC2675/87 مكواة بالبخار

تاريخ الاستخدام 2021-08-18

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