مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة التي توفر إخراج بخار كثيف وثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة التي توفر إخراج بخار كثيف وثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة التي توفر إخراج بخار كثيف وثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة التي توفر إخراج بخار كثيف وثابت وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 110 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
مع مرور الوقت، يتراكم الكلس في المكواة. يقوم هذا القرص بتفكيك الكلس بحيث يمكنك تنظيف الكلس المتراكم في المكواة بسهولة. يجب القيام بعملية التنظيف هذه مرة واحدة شهرياً.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
عملية كيّ مريحة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
إزالة التجاعيد