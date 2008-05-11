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    مكواة بالبخار

    GC3230/02

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

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    نتائج مذهلة، جهد أقل

    3 مرات أسهل

    مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

    مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

    بفضل مدخل الماء الكبير جداً، يمكن إضافة الماء إلى المكواة بسرعة وسهولة. ويستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط، ولن يكون هناك احتمال انسكاب الماء خارج المكواة!

    سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

    سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

    تتميّز EasyCare بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

    يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2200
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1,34
      أبعاد المنتج
      303 × 120 × 152

    • سهولة الاستخدام

      سهلة الإعداد والتخزين
      • مدخل ماء كبير جداً
      • حل مضمن لتخزين السلك
      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق سلس

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة أداة الكي Careeza

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      3  m
      راحة إضافية
      • تحريك السلك 360 درجة
      • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      لا يوجد تسرب
      نظام منع التقطّر
      سعة خزان المياه
      300  ml

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 35 غ/دقيقة
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس مدبب
      بخار كثيف
      لغاية 90 غ/دقيقة

    Badge-D2C

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