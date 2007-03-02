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  • نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل

    3300 series مكواة بالبخار

    GC3330/02

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3300 series مكواة بالبخار

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    نتائج مذهلة، جهد أقل

    3 مرات أسهل

    • 2300 واط
    • بخار 35 غ/دقيقة
    • تعزيز بخار يبلغ 100 غ
    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

    سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

    تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1.64  kg
      أبعاد المنتج
      32.8 x‏ 12.9 x‏ 16.3  cm
      الفولتية
      220 - 240  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      سعة خزان الماء
      300  ml
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      3  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      35  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      الطاقة
      2300  W
      إخراج البخار
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      100  g
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

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