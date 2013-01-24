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3300 series

مكواة بالبخار

GC3330/02
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل
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    3300 series مكواة بالبخار

    GC3330/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3300 series مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة! إكتشف كلّ المميزات

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3300 series مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة! إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج مذهلة، جهد أقل

      3 مرات أسهل

      • 2300 واط
      • بخار 35 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 100 غ
      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220 - 240 V
        طول سلك الطاقة
        3 m
        الطاقة
        2300 W
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        أبعاد المنتج
        32.8 x‏ 12.9 x‏ 16.3 cm
        وزن المكواة
        1.64 kg
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        سعة خزان الماء
        300 ml
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        البخار المستمر
        35 غ/د
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        تعزيز البخار
        100 g
        منع التقطير
        نعم
        إخراج البخار
        نعم
        مِرش
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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