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EasySpeed Advanced

مكواة بالبخار

GC3672/26
التصنيف الإجمالي / 5
  • عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    EasySpeed Advanced مكواة بالبخار

    GC3672/26
    التصنيف الإجمالي / 5

    عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة

    يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed Advanced مكواة بالبخار

    عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة

    يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة

    يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed Advanced مكواة بالبخار

    عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة

    يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل steam-iron

      عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة

      • 2400 واط
      • تعزيز بخار يبلغ 190 غ
      • بخار مستمر 35 غ/دقيقة
      • قاعدة مكواة من السيراميك
      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

      قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

      قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

      لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.

      قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

      قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

      تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      فتحة مياه كبيرة جدًا لعملية تعبئة وإفراغ سهلة

      فتحة مياه كبيرة جدًا لعملية تعبئة وإفراغ سهلة

      تجعل الفتحة الكبيرة جدًا لتعبئة خزان المياه عملية التعبئة والإفراغ سريعة جدًا.

      تعزيز بخار يصل إلى 190 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 190 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      قفل تثبيت ومشبك لفّ السلك، لتخزين سهل ومرتّب

      قفل تثبيت ومشبك لفّ السلك، لتخزين سهل ومرتّب

      يساعد نظام قفل التثبيت في تثبيت المكواة على قاعدتها بشكل آمن، كما يسهل لفّ السلك حول القاعدة وتثبيته في مكانه بواسطة مشبك، لعملية تخزين مرتّبة.

      تساعد القاعدة الذكية في شحن المكواة في ثوانٍ مع مؤشر ضوئي

      تساعد القاعدة الذكية في شحن المكواة في ثوانٍ مع مؤشر ضوئي

      تسحن القاعدة الذكية المكواة في ثوانٍ. وتعلمك الإشارات الضوئية الملوّنة عندما تصبح المكواة جاهزة للاستخدام، كما تذكّرك عند الحاجة إلى شحنها.

      إخراج بخار يصل إلى 35 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار يصل إلى 35 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار يصل إلى 35 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        35  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        تعزيز البخار
        190  غ
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        رذاذ مياه
        نعم
        وقت الإحماء
        30 ثانية

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        سيراميك
        سعة خزان الماء
        300  مل
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حل مضاد للكلس

      • حقيبة

        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        1.020  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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