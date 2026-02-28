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GC3672/26
عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة
يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
2400 واط
تعزيز بخار يبلغ 190 غ
بخار مستمر 35 غ/دقيقة
قاعدة مكواة من السيراميك
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.
تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
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