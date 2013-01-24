الطاقة مع الدقة
مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطاقة مع الدقة
مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.
الطاقة مع الدقة
مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطاقة مع الدقة
مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.
غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الثياب في دفعة واحدة.
تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!
يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مدببة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
نظام تلقائي لمنع التكلس.
يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.
عملية كيّ مريحة
المواصفات التقنية
إزالة التجاعيد
انزلاق ناعم