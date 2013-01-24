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مكواة بالبخار

GC4340
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة
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    مكواة بالبخار

    GC4340
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.

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      الطاقة مع الدقة

      رأس بخاري سهل للوصول السهل

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن

      غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن

      غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الثياب في دفعة واحدة.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      يتيح لك الرأس البخاري الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مدببة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      نظام تلقائي لمنع التكلس

      نظام تلقائي لمنع التكلس.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        سعة خزان الماء
        350 ml
        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مقبض ناعم
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        استخدام آمن
        • إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة
        • تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        طول سلك الطاقة
        3 m
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        2400
        مضمنة في الحزمة
        غطاء واقٍ من السخونة
        أبعاد المنتج
        303 × 120 × 152
        التردد
        50-60
        فولتية
        220 - 240
        وقت إحماء سريع
        نعم
        وزن المنتج
        1.70

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        فتحة البخار
        البخار الكثيف
        لغاية 100 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        سطح كيّ كاريزا

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