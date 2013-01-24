الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات
الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات
تمنع تقنية PureSteam المبتكرة تراكم الترسبات الكلسية حول محرّك القدر البخاري. وهي توفّر بخارًا قويًا ومتّسقًا لسنوات متعددة.
تسمح الوظيفة 2 في 1 بالكيّ بواسطة البخار أفقيًا وعموديًا على حد سواء. عند استخدام ميزة البخار الأفقي على سطح مستوٍ، يمكنك تحقيق نتائج أفضل، وبخاصةٍ في المناطق الصعبة مثل الياقات والأكمام.
بفضل ميزة تحرير الكلس السريعة، يمكن استخدام الجهاز لمدة أطول مع الحفاظ على أداء البخار نفسه.
يسمح خزان المياه سعة 200 مل بكيّ ما يصل إلى 3 قطع من الملابس بواسطة البخار دفعة واحدة، ما يكفي لوضع اللمسات الأخيرة قبل مغادرة المنزل!
بفضل المضخة الكهربائية، لست بحاجة إلى ضخ البخار يدويًا. ما عليك سوى الضغط على مولّد البخار لتوليد البخار بشكل مستمر.
يمنع لوح SmartFlow المسخّن التكثيف وظهور البقع الرطبة على ملابسك وهو آمن 100% على كل ملابسك حتى الملابس الدقيقة.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
يمكنك اسناد القدر البخاري للملابس بمجرد وضعه على القاعدة. وهي وضعية اسناد سهلة جدًا وآمنة.
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم، كما يقضي على 99,9& من البكتيريا. *
تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع بخار يصل إلى 30 غ/الدقيقة، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل في الملابس بطريقة أعمق، ما يمكّنك من إزالة التجاعيد بسرعة.
جاهز للكيّ بالبخار على الفور. ما عليك سوى توصيل الجهاز بالطاقة، والانتظار لأقل من دقيقة واحدة... ثم الانطلاق بعملية الكيّ بواسطة البخار!
فعالية صديقة للبيئة
سهل الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
الضمان
معالجة الكلس
الحجم والوزن