الطاقة مع الدقة

بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس