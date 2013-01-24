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Azur

مكواة بالبخار

GC4430/02
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4430/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الطاقة مع الدقة

    بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات

    الطاقة مع الدقة

    بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس إكتشف كلّ المميزات

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      الطاقة مع الدقة

      مكواة تزيل التجاعيد بسهولة مع تقنية DeepSteam الأيونية

      • بخار كثيف 100 غ
      • 2400 واط
      جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        فولتية
        220 - 240 V
        طول سلك الطاقة
        3 m
        بخار عمودي
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        الطاقة
        2400 W
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        سعة خزان الماء
        335 ml
        فتحة البخار
        نعم
        أبعاد المنتج
        30,3 x‏ 12 x‏ 15,2 cm
        تعزيز البخار
        100 g
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        البخار المستمر
        40 غ/د
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        وزن المكواة
        1.55 kg
        منع التقطير
        نعم
        إخراج البخار
        نعم
        مِرش
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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