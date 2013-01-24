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المكواة البخارية

GC4610
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تزيل التجاعيد بسهولة تزيل التجاعيد بسهولة تزيل التجاعيد بسهولة
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    المكواة البخارية

    GC4610
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

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      تزيل التجاعيد بسهولة

      كيّ قوي مع سطح كيّ SteamGlide

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة في الحزمة
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة

      • عملية كيّ مريحة

        سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
        3 m
        منع التقطّر
        الثياب خالية من البقع أثناء الكي.
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مقبض ناعم
        وصلة دوارة 360 درجة
        توفير أقصى قدر من الحرية أثناء الكي
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        طول سلك الطاقة
        3 m

      • تزيل التجاعيد بسهولة

        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        بخار عمودي
        للأقمشة المعلقة
        الرأس البخاري
        للمناطق التي يصعب الوصول إليها
        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        150 غ/د
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        40 غ/د

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        فتحة البخار
        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 150 غ/الدقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        2400 W

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

      • مدة خدمة أطول

        نظام التكلس ثنائي الفاعلية
        يحول دون تراكم الكلس ويدفعه إلى خارج المكواة

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية حرارة الكي
        يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
        نعم

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