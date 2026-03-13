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EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس
تم إيقافه
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GC514/46
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EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC514/46 - English (US)
Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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