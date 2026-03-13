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ProTouch 2-in-1 قدر بخاري للملابس
تم إيقافه
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GC618/66
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Important Information Manual Philips ProTouch 2-in-1 Garment Steamer
User Manual Philips ProTouch 2-in-1 Garment Steamer GC618/66
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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