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نظام الكيّ المضغوط

GC6440
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  • ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
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    نظام الكيّ المضغوط

    GC6440
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      ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

      نظام كيّ فعال وصغير مجهز بقفل حمل

      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      ضاعف سرعة الكيّ بواسطة البخار المضغوط. يخترق البخار المضغوط الأقمشة بعمق، ليسهّل عملية الكي ويسرّعها، حتى على أصعب الأقمشة.

      بخار مستمر يصل إلى 100 غ/دقيقة

      بخار مستمر يصل إلى 100 غ/دقيقة

      كلما ازدادت كمية البخار، أصبحت عملية الكيّ أسرع. تولّد التقنية الفريدة المستخدمة في المكواة المولّدة للبخار من Philips بخارًا قويًّا يسهّل عملية الكيّ ويحسّنها ويسرّعها.

      مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كيّ مريحة

      مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كيّ مريحة

      يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها.

      قم بتثبيت المكواة بأمان على مسند القاعدة

      قم بتثبيت المكواة بأمان على مسند القاعدة

      تأتي المكواة المولدة للبخار مزوّدة بقفل للحمل الآمن. فيمكنك ثبيتها بأمان على القاعدة، مما يجعل حملها أكثر أمانًا ويقلل خطر لمس الأشخاص لقاعدة المكواة الساخنة. يمكنك أيضًا حمل المكواة المولدة للبخار بسهولة.

      سرعة في الإعداد والتخزين

      سرعة في الإعداد والتخزين

      سرعة في الإعداد والتخزين

      وفِّر 20% من الطاقة و40% من استهلاك المياه

      وفِّر 20% من الطاقة و40% من استهلاك المياه

      وفِّر 20% من الطاقة و40% من استهلاك المياه عبر تحديد إعداد eco على مكواة Philips. يوفّر إعداد eco الطريقة الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة للحصول على نتائج كيّ مثالية.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً

      إعدادات بخار متغيرة لتناسب كل نوع من أنواع القماش.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        Iron wattage
        800
        Boiler wattage
        1370
        Start-up time
        6
        سهلة الإعداد والتخزين
        • Carry-lock
        • Compact design
        • Easy cord and hose storage
        اللوح
        40 pcs
        التحكم
        • Temperature ready light
        • Variable steam settings
        وصول إلى مناطق صعبة
        • Button groove
        • Steam tip
        الأبعاد
        319 x 199 x 166 mm
        الوزن (مع التغليف)
        5.25 kg

      • عملية كيّ مريحة

        سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
        1.9 m
        إدارة الترسبات الكلسية
        Easy Rinse
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        خرطوم طاقة طويل ليصل إلى أقصى مدى تريده
        1.7 m
        Ergonomic iron design
        Ergonomically designed iron for comfortable ironing
        استخدام آمن
        Overheat safety stop
        مكواة مصمّمة بشكل صحي
        مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كي مريحة
        طول سلك الطاقة
        1,9 m
        Hose length
        1.7 m

      • فترة استهلاك أطول

        مرجل Inox مع لولب تسخين خارجي
        حجيرة بخار غير قابلة للتآكل
        تنظيف الكلس
        قم بغسل الغلاية بشكل بسيط كل 10 جلسات

      • كيّ آمن

        إيقاف أمان السخونة الزائدة
        يمنع الغلاية من فرط الإحماء
        لقدمٍ مطاطية
        تأكد من أن الحامل لا ينزلق

      • تزيل التجاعيد بسهولة

        بخار عمودي مستمر
        للأقمشة المعلقة
        شكل فتحة مثالي
        لتوزيع بخار مثالي

      • إعداد وتخزين غاية في السهولة

        تصميم صغير
        التصميم الصغير يجعل تخزينه واستعماله أمراً سهلاً
        قفل الحمل
        أقفل النظام الخاص بك واحمله بيد واحدة
        تخزين الكبل والخرطوم
        مساحة تخزين مضمّنة للسلك والخرطوم

      • إزالة التجاعيد

        Pressurised Steam
        Up to 4 bar
        بخار مستمر
        Up to 100 gr/min
        بخار عمودي
        Continuous vertical steam
        Soleplate
        Optimal vent pattern

      • كيّ سريع وفعال

        البخار المضغوط
        لحد 4 أشرطة
        بخار مستمر
        لحد 100 غ/دقيقة

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        فتحة البخار
        يتيح لك الكيّ مباشرةً في المناطق التي يصعب الوصول إليها
        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        Non-stick soleplate

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية البخار
        يظهر المؤشر عند الوصول إلى مستوى البخار المطلوب
        ضوء إفراغ خزان الماء
        يظهر المؤشر متى يحتاج خزان الماء إلى إعادة التعبئة
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً

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