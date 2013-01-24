ضاعف سرعة الكيّ بواسطة البخار المضغوط. يخترق البخار المضغوط الأقمشة بعمق، ليسهّل عملية الكي ويسرّعها، حتى على أصعب الأقمشة.
كلما ازدادت كمية البخار، أصبحت عملية الكيّ أسرع. تولّد التقنية الفريدة المستخدمة في المكواة المولّدة للبخار من Philips بخارًا قويًّا يسهّل عملية الكيّ ويحسّنها ويسرّعها.
يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها.
تأتي المكواة المولدة للبخار مزوّدة بقفل للحمل الآمن. فيمكنك ثبيتها بأمان على القاعدة، مما يجعل حملها أكثر أمانًا ويقلل خطر لمس الأشخاص لقاعدة المكواة الساخنة. يمكنك أيضًا حمل المكواة المولدة للبخار بسهولة.
سرعة في الإعداد والتخزين
وفِّر 20% من الطاقة و40% من استهلاك المياه عبر تحديد إعداد eco على مكواة Philips. يوفّر إعداد eco الطريقة الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة للحصول على نتائج كيّ مثالية.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
إعدادات بخار متغيرة لتناسب كل نوع من أنواع القماش.
المواصفات الفنية
عملية كيّ مريحة
فترة استهلاك أطول
كيّ آمن
تزيل التجاعيد بسهولة
إعداد وتخزين غاية في السهولة
إزالة التجاعيد
كيّ سريع وفعال
تصل إلى المناطق الصعبة
انزلاق سلس
تحكم كامل