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HD5405/60
مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير
تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد.
مع إبريق زجاجي
نظام Boil and Brew
أسود
تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
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