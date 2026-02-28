نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.