مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير
تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير
تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد. إكتشف كلّ المميزات
مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير
تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير
تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد. إكتشف كلّ المميزات
تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
أفضل نكهة ومذاق
تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم
الملحقات