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Café Gourmet

آلة تحضير القهوة

HD5405/60
التصنيف الإجمالي / 5
  • مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير
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    Café Gourmet آلة تحضير القهوة

    HD5405/60
    التصنيف الإجمالي / 5

    مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير

    تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Café Gourmet آلة تحضير القهوة

    مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير

    تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير

    تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Café Gourmet آلة تحضير القهوة

    مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير

    تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير

    نظام Boil and Brew المتميّز

    • مع إبريق زجاجي
    • نظام Boil and Brew
    • أسود
    نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

    نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

    تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

    حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

    حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

    يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

    مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

    مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

    يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

    يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

    ملحقات لهذا المنتج

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      المواصفات التقنية

      • أفضل نكهة ومذاق

        نظام Boil and Brew
        نعم

      • تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة

        مؤشر مستوى الماء
        نعم

      • المواصفات العامّة

        نظام Boil and Brew
        نعم
        سهولة التنظيف والصيانة
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        تصميم هندسي فريدة
        نعم
        مفتاح طاقة مضيء
        نعم
        فلتر متحرك وإبريق قابلان للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        منع التقطّر
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        خزان ماء شفاف
        نعم

      • المواصفات التقنية

        أنواع القهوة المعتمدة
        قهوة مطحونة
        الطاقة
        1300  واط
        فولتية
        220/240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        0.88  أمتار
        زمن التخمير
        11  دقيقة (دقائق)
        السعة
        1.0/8-12  لتر / كوب

      • مواصفات التصميم

        وعاء وغطاء ودافع
        بلاستيك (بوليبروبيلين)، فولاذ مطلي بالكروم، إبريق زجاجي
        الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
        ‎210*210*490  ملليمترًا
        الوزن (مع التغليف)
        3  كلغ
        وزن الأداة المنزلية
        2.3  كلغ
        اللون (الألوان)
        أسود/كروم

      • الملحقات

        إبريق
        HD7919

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