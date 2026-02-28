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جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Emotional Benefit Photo Philips Café Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Product in Use Photo Philips Café Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Emotional Benefit Photo Philips Café Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Product in Use Photo Philips Café Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5405/60
  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker

تم إيقافه

Café Gourmetآلة تحضير القهوة

HD5405/60

مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير

تسمح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة هذه من Philips بالاستمتاع بنكهة غنية ومذاق كامل بفضل نظام Boil and Brew الفريد.

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نظام Boil and Brew المتميّز

مصممة لتخمير أفضل مذاق للقهوة المُعدّة بالتقطير

  • مع إبريق زجاجي

  • نظام Boil and Brew

  • أسود

نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

نظام Boil and Brew لأفضل نكهة ومذاق

تأتي آلة تحضير القهوة من Philips مزوّدة بنظام Boil and Brew الفريد. يتم غلي المياه أولاً ثم يتم توزيعها عبر القهوة المطحونة. تتميّز الآلة بدرجة حرارة تخمير عالية تبلغ 93 درجة مئوية أو أكثر، مما يسمح بالحصول على قهوة معدّة بالتقطير بأغنى مذاق وأفضل نكهة.

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.