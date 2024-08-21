أوقف التنقيط لصب القهوة والاستمتاع بمذاقها في أي وقت

لا مزيد من الحاجة إلى الانتظار حتى يتخمر الإبريق الممتلئ، يمكنك إزالة الإبريق في أي وقت تريد من دون أي تنقيط، واستمتع بالمرونة والتحكم للاستمتاع باستراحة منعشة لتناول القهوة في أي وقت.