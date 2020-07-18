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تم إيقافه
قهوة لذيذة بكل بساطة
استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.
مع إبريق زجاجي
تصميم صغير (0,6 لترات)
أسود
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.
4.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
x3abrr
18/07/2020
Saudi Arabia
الفلتر لازم يسفط او يقص الجهاز ممتاز
الة جيدة جدا كتجربة اولا و لي اصدقاء جربوها الحمد لله عملية وجدية
الحسنات
الالة جيدة جدا
سلبيات
الفلتر لازم يصغر او يقص
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة الاستخدام اليومي HD7431/20 آلة تحضير القهوة
تاريخ الاستخدام 2019-07-18
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة الاستخدام اليومي HD7431/20 آلة تحضير القهوة
تاريخ الاستخدام 2019-07-18