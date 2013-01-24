قهوة لذيذة بكل بساطة

استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات