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تم إيقافه

مجموعة الاستخدام اليوميآلة تحضير القهوة

HD7431/20

4

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

قهوة لذيذة بكل بساطة

استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.

عرض جميع المزايا

مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

قهوة لذيذة بكل بساطة

  • مع إبريق زجاجي

  • تصميم صغير (0,6 لترات)

  • أسود

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

المواصفات التقنية

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4.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

5
3
2
1

18/07/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

الفلتر لازم يسفط او يقص الجهاز ممتاز

الة جيدة جدا كتجربة اولا و لي اصدقاء جربوها الحمد لله عملية وجدية

الحسنات

الالة جيدة جدا

سلبيات

الفلتر لازم يصغر او يقص

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة الاستخدام اليومي HD7431/20 آلة تحضير القهوة

تاريخ الاستخدام 2019-07-18

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج مجموعة الاستخدام اليومي HD7431/20 آلة تحضير القهوة

تاريخ الاستخدام 2019-07-18

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