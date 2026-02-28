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HD7446/00
قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة.
مع إبريق زجاجي
باللون الأبيض
املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.
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