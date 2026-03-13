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Daily Collection آلة تحضير القهوة

تم إيقافه

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Daily Collectionآلة تحضير القهوة

HD7446/70

Daily Collection آلة تحضير القهوة

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF ملف, 6.5 MB
  • 13 March 2026

تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة.

  • PDF ملف
  • 29 June 2026

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