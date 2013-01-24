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Daily Collection

آلة تحضير القهوة

HD7446/70
التصنيف الإجمالي / 5
  • قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
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    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    HD7446/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

    تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

    تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

    تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

    تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

      تصميم صغير يتسع لـ 10 إلى 15 فنجان

      • مع إبريق زجاجي
      • أبيض وأزرق
      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      سعة 1.3 لتر لـ 10 إلى 15 فنجانًا

      يستوعب إبريق آلة تحضير القهوة هذه 1.3 لترًا من القهوة، ما يكفي لتعبئة 10 إلى 15 فنجانًا حسب حجم الفنجان.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أبيض وأزرق

      • تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة

        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        حامل فلتر قابل للفك
        نعم
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        منع التقطير
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        220 x‏ 220 x‏ 290  ملليمترًا
        سعة خزان الماء
        1.2  لتر
        وزن التغليف
        1.94  كلغ
        العدد الأفصى لفناجين القهوة التي يمكن تحضيرها
        من 10 فناجين إلى 15 فنجانًا
        وزن المنتج
        1.42  كلغ

      • المواصفات العامّة

        سهولة التنظيف والصيانة
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض/أزرق
        وعاء وغطاء ودافع
        بلاستيك (بوليبروبيلين)، إبريق زجاجي

      • المواصفات التقنية

        نوع إبريق القهوة
        إبريق زجاجي بميزة توزيع النكهة
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أنواع القهوة المعتمدة
        قهوة مطحونة
        بلد المنشأ
        • صُنع في الصين
        • صمّم في هولندا
        الطاقة
        900  واط
        طول سلك الطاقة
        88  سم
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        زمن التخمير
        11  دقيقة (دقائق)

      • الملحقات

        إبريق
        HD7893/70

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