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Pure Essentials

آلة تحضير القهوة

HD7690/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً!
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  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Pure Essentials آلة تحضير القهوة

    HD7690/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    كما تحبها تماماً!

    تعتبر آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Pure Essentials آلة تحضير القهوة

    كما تحبها تماماً!

    تعتبر آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده إكتشف كلّ المميزات

    كما تحبها تماماً!

    تعتبر آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Pure Essentials آلة تحضير القهوة

    كما تحبها تماماً!

    تعتبر آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده إكتشف كلّ المميزات

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      كما تحبها تماماً!

      ميزة التحكم بالنكهة لإعداد كثافة القهوة بصورة شخصية

      • مع إبريق زجاجي
      • تم التصنيع في ألمانيا
      • باللون الأبيض
      1400 واط

      1400 واط

      تتميّز آلة تحضير القهوة من Philips بمضخة عالية السرعة، لتحضير القهوة بسرعة أكبر وبنكهة مثالية.

      تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

      تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

      اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      إيقاف التشغيل التلقائي بعد ساعتين

      إيقاف التشغيل التلقائي بعد ساعتين

      هل نسيت إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة؟ لا داعي للقلق! سيتم إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة تلقائيًا بعد ساعتَين من تخمير القهوة لتوفير استهلاك الطاقة.

      خزان ماء قابل للفك لتسهيل تعبئته

      خزان ماء قابل للفك لتسهيل تعبئته

      يمكن فك خزان المياه، لتسهيل تعبئته أو تنظيفه.

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      مؤقت للاستيقاظ على رائحة القهوة الطازجة

      مؤقت للاستيقاظ على رائحة القهوة الطازجة

      استيقظ على رائحة القهوة الطازجة بفضل المؤّقت. جهّز آلة تحضير القهوة وعيّن الوقت وسيتم تخمير إبريق من القهوة الطازجة في الوقت الذي تريده.

      ضوء للإشارة إلى ضرورة إزالة الترسبات الكلسية

      ستذكّرك آلة تحضير القهوة من Philips عندما يحين وقت إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام الحصول على أفضل مذاق لقهوتك وتحمي الجهاز من الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • قهوة معدّة بالتقطير على طريقتك الخاصة

        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة

        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        حامل فلتر قابل للفك
        نعم
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        منع التقطير
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        382 x‏ 196 x‏ 395  ملليمترًا
        سعة خزان الماء
        1.2  لتر
        وزن التغليف
        2.7  كلغ
        وزن المنتج
        2  كلغ

      • المواصفات العامّة

        سهولة التنظيف والصيانة
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      • المواصفات التقنية

        نوع إبريق القهوة
        إبريق زجاجي بميزة توزيع النكهة
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أنواع القهوة المعتمدة
        قهوة مطحونة
        بلد المنشأ
        • صُنع في الصين
        • صمّم في هولندا
        الطاقة
        1400  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        0.88  سم
        زمن التخمير
        < 10  دقيقة (دقائق)
        السعة
        1,2لترات / 10-15 كوبًا

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        HD 7690/30 أبيض/فولاذ لا يصدأ/ مشحات حمراء

      • الملحقات

        إبريق
        HD7985 (أبيض)، HD7986 (أسود)

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