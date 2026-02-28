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HD7690/30
كما تحبها تماماً!
تعتبر آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده
مع إبريق زجاجي
تم التصنيع في ألمانيا
باللون الأبيض
تتميّز آلة تحضير القهوة من Philips بمضخة عالية السرعة، لتحضير القهوة بسرعة أكبر وبنكهة مثالية.
اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.
ستذكّرك آلة تحضير القهوة من Philips عندما يحين وقت إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام الحصول على أفضل مذاق لقهوتك وتحمي الجهاز من الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية.
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