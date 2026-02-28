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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90

تم إيقافه

Pure Essentialsآلة تحضير القهوة

HD7690/90

كما تحبها تماماً!

تعتبر آلة تحضير القهوة HD7690/90 هذه من Philips مثالية للأشخاص الذي يريدون الاستمتاع بجودة استثنائية، في النكهة والتصميم على حد سواء. يسمح لك كل من ميزة التحكم بالكثافة والمؤقت بتخمير القهوة بحسب تفضيلاتك الشخصية، وفي الوقت الذي تريده

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ميزة التحكم بالنكهة لإعداد كثافة القهوة بصورة شخصية

كما تحبها تماماً!

  • مع إبريق زجاجي

  • تم التصنيع في ألمانيا

  • أسود

1400 واط

1400 واط

تتميّز آلة تحضير القهوة من Philips بمضخة عالية السرعة، لتحضير القهوة بسرعة أكبر وبنكهة مثالية.

تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.

ضوء للإشارة إلى ضرورة إزالة الترسبات الكلسية

ستذكّرك آلة تحضير القهوة من Philips عندما يحين وقت إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام الحصول على أفضل مذاق لقهوتك وتحمي الجهاز من الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.