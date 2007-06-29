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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP2844/99
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP2844/99
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

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      Satinelle

      آلة إزالة الشعر لجلد ناعم مدة طويلة

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.

      فرشاة لعملية تنظيف سهلة

      فرشاة لعملية تنظيف سهلة ونظافة شخصية مثالية

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        إعدادان للسرعة
        نعم
        فرشاة التنظيف
        للتنظيف السهل
        المحرّك
        نوع التيار المستمر
        غطاء للمناطق الحساسة
        لمناطق الجسم الحساسة
        فولتية
        محوّل حسب متطلبات البلد

      • بيانات لوجيستية

        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        360 pcs
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        101,7 x‏ 120 x‏ 80 cm
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        113,3 x 120 x ‏100 cm

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق A
        218 × 379 × 194 (ارتفاعxعرضxعمق) mm
        وزن الصندوق A
        3638 g
        وزن العلبة من النوع F
        567 g

      • المواصفات التقنية

        أبعاد الصندوق F
        194 × 184 × 62 (ارتفاعxعرضxعمق) mm
        استهلاك الطاقة
        3 W
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        عدد الأقراص
        21
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733

      • بيانات لوجيستية

        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        288 pcs

      • المواصفات التقنية

        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        1900 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2200 دقيقة

      • الوزن والأبعاد

        عدد القطع في الصندوق A
        6 pcs

      • المواصفات التقنية

        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        نظام معدني لإزالة الشعر
        نعم

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