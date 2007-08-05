أداة تشذيب دقيقة
تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب دقيقة
تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.
أداة تشذيب دقيقة
تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب دقيقة
تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.
جلسات متابعة دقيقة مع ملحق التشذيب الصغير.
بفضل رأس التشذيب العادي، يمكنك إزالة الشعر بأمان وسرعة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
تخزين مريح واستخدام سهل في أي مكان وزمان.
سيساعدك ملحق التمشيط في تشذيب مناطق مثل البيكيني وتحديدها بشكل دقيق ولطيف
بيانات تقنية
الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق F
الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق A
بيانات لوجيستية
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