أداة تشذيب دقيقة

تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.