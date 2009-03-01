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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6402/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6402/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً

    استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً

    استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع. إكتشف كلّ المميزات

    تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً

    استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً

    استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع. إكتشف كلّ المميزات

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      آلة إزالة الشعر سريعة وفعّالة

      • مع غطاء تأمين الفعالية
      غطاء تأمين الفعالية لإزالة الشعر بفعالية فائقة

      غطاء تأمين الفعالية لإزالة الشعر بفعالية فائقة

      يعمل غطاء تأمين الفعالية على وضع آلة إزالة الشعر في وضع أمثل لإزالة الشعر بفعالية متناهية

      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه بنظام فعال لإزالة الشعر لتحصلي على بشرة ناعمة خالية من الشعيرات لمدة أسابيع

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

      مستويان لضبط السرعة لإزالة شعر ناعمة وأداء مثالي

      مستويان لضبط السرعة لإزالة شعر ناعمة وأداء مثالي

      مستوى سرعة إضافي لإزالة الشعيرات الصغيرة وللوصول إلى المناطق الصعبة

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه برأس قابل للغسل، لتتمكني من تنظيف رأس إزالة الشعر تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        إعدادان للسرعة
        نعم
        نظام معدني لإزالة الشعر
        نعم

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        عدد الأقراص
        21
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        استهلاك الطاقة
        7.5  واط
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733

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