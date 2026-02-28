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تم إيقافه
HP6402/00
تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً
استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع.
مع غطاء تأمين الفعالية
يعمل غطاء تأمين الفعالية على وضع آلة إزالة الشعر في وضع أمثل لإزالة الشعر بفعالية متناهية
تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه بنظام فعال لإزالة الشعر لتحصلي على بشرة ناعمة خالية من الشعيرات لمدة أسابيع
يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!
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