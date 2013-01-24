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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6408/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6408/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

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      تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه برأس قابل للغسل، لتتمكني من تنظيف رأس إزالة الشعر تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        إعدادان للسرعة
        نعم
        نظام معدني لإزالة الشعر
        نعم
        نظام التدليك المحوري
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        232 × 175 × 75 (ارتفاعxعرضxعمق)  ملليمترًا
        أبعاد الصندوق A
        247 × 200 × 400 (ارتفاعxعرضxعمق)  ملليمترًا
        عدد القطع في الصندوق A
        5  قطعة
        وزن العلبة من النوع F
        659.5  غ
        وزن الصندوق A
        3531  غ

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        للتنظيف السهل
        غطاء للمناطق الحساسة
        لمناطق الجسم الحساسة
        إسفنجة تقشير للجسم
        نمو أقل للشعر تحت الجلد

      • بيانات لوجيستية

        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        113,3 x 120 x ‏100  سم
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        113,3 x 120 x ‏80  سم
        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        240  قطعة
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        300  قطعة
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (الاتحاد الأوروبي)
        60
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (بريطانيا العظمى)
        75
        عدد الطبقات (الاتحاد الأوروبي)
        4
        عدد الطبقات (بريطانيا العظمى)
        4

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