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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6409/99
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6409/99
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

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      نظام التدليك المحوري

      نظام التدليك المحوري

      إن نظام التدليك المحوري يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

      رأس حلاقة إضافي

      رأس حلاقة إضافي

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      مع حقيبة صغيرة للسفر

      يأتي مجفف الشعر هذا مزودًا بحقيبة صغيرة للاستخدام أثناء السفر. وصُممت هذه الحقيبة الأنيقة لاحتواء المجفف والملحقات وحمايتها من الضرر.

      إسفنجة تقشير للجسم لتفادي نمو الشعر تحت الجلد

      تأتي آلة Satinelle Massage مزوّدة بإسفنجة تقشير للجسم لاستخدامها أثناء الاستحمام من أجل تحضير ساقيك لإزالة الشعر منهما. ويسمح لك الاستخدام المنتظم بالحفاظ على نعومة ساقيك ويساعدك في تفادي نمو الشعر من جديد تحت الجلد، بالإضافة إلى صقل بشرتك وتحديد منحنياتها.

      المواصفات التقنية

      • بيانات لوجيستية

        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        75 pcs
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        113,3 x 120 x ‏80 cm
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        113,3 x 120 x ‏100 cm

      • الملحقات

        إعدادان للسرعة
        نعم
        فرشاة التنظيف
        للتنظيف السهل
        رأس حلاقة قابل للفك
        لحلاقة ناعمة
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر 14 فولت
        غطاء للمناطق الحساسة
        لمناطق الجسم الحساسة
        فولتية
        نعم
        إسفنجة تقشير للجسم
        نمو أقل للشعر تحت الجلد
        حقيبة تخزين فاخرة
        للتخزين والحماية

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق A
        247 × 200 × 400 (ارتفاعxعرضxعمق) mm
        وزن الصندوق A
        3633 g
        وزن العلبة من النوع F
        679,8 g

      • المواصفات التقنية

        أبعاد الصندوق F
        232 × 175 × 75 (ارتفاعxعرضxعمق) mm
        استهلاك الطاقة
        3 W
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        عدد الأقراص
        21
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733

      • بيانات لوجيستية

        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        60 pcs

      • المواصفات التقنية

        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        1800 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2200 دقيقة

      • الوزن والأبعاد

        عدد القطع في الصندوق A
        5 pcs

      • المواصفات التقنية

        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        نظام معدني لإزالة الشعر
        نعم
        نظام التدليك المحوري
        نعم

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