مقبض بالجيل ناعم الملمس

إن هذه المادة ذات الجيل الناعمة الملمس الجديدة والمبتكرة هي للوصول إلى عملية مسك مثالية واستخدام محسّن إلى أقصى حد ممكن. وبالمقارنة مع المواد الناعمة الملمس الأخرى، فإن هذه المادة ذات الجيل لا تتسخ عند التخزين على الرفوف.