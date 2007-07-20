مصطلحات البحث

AR
EN
1

Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6482/99
التصنيف الإجمالي / 5
  • نعومة وسرعة فائقتان نعومة وسرعة فائقتان نعومة وسرعة فائقتان
    -{discount-value}

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6482/99
    التصنيف الإجمالي / 5

    نعومة وسرعة فائقتان

    آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    نعومة وسرعة فائقتان

    آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك

    نعومة وسرعة فائقتان

    آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    نعومة وسرعة فائقتان

    آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات إزالة الشعر للمرأة

      نعومة وسرعة فائقتان

      آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك

      حزمة ثلج مهدئة

      حزمة ثلج مهدئة

      تقوم بتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر.

      نظام خزفي لإزالة الشعر

      تتميّز آلة إزالة الشعر هذه بمادة سيراميك فريدة من نوعها وبشكلها العملي المريح، لتمكّنك من إزالة الشعر بسرعة أكبر بـ 20%*. *مقارنة بآلة Satin Ice من Philips.

      نظام تدليك فعال

      تخفّف الإحساس بإزالة الشعر لراحة أكبر.

      إسفنجة تقشير للجسم لتفادي نمو الشعر تحت الجلد

      تأتي آلة Satinelle Massage مزوّدة بإسفنجة تقشير للجسم لاستخدامها أثناء الاستحمام من أجل تحضير ساقيك لإزالة الشعر منهما. ويسمح لك الاستخدام المنتظم بالحفاظ على نعومة ساقيك ويساعدك في تفادي نمو الشعر من جديد تحت الجلد، بالإضافة إلى صقل بشرتك وتحديد منحنياتها.

      مقبض بالجيل ناعم الملمس

      إن هذه المادة ذات الجيل الناعمة الملمس الجديدة والمبتكرة هي للوصول إلى عملية مسك مثالية واستخدام محسّن إلى أقصى حد ممكن. وبالمقارنة مع المواد الناعمة الملمس الأخرى، فإن هذه المادة ذات الجيل لا تتسخ عند التخزين على الرفوف.

      المواصفات التقنية

      • بيانات لوجيستية

        عدد العلب من النوع F لكل علبة من النوع A
        نعم
        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        192 صندوقاً نوع F
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        240 صندوقاً نوع F
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        113,3 x 120 x ‏80 (ارتفاعxعرضxعمق) cm
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        113,3 x 120 x ‏100 (طولxعرضxعمق) cm
        وزن اللوح (الاتحاد الأوروبي)
        145,7 kg
        وزن اللوح (بريطانيا العظمى)
        178,4 kg

      • الملحقات

        إعدادان للسرعة
        نعم
        فرشاة التنظيف
        نعم
        فولتية
        100 إلى 240 V
        غطاء للمناطق الحساسة
        نعم
        إسفنجة تقشير للجسم
        نعم
        حقيبة تخزين فاخرة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        استهلاك الطاقة
        6 W
        عدد نقاط الالتقاط
        24
        عدد الأقراص
        13
        عدد الدورات بالدقيقة
        سرعة I‏: 2200، سرعة II‏: 2700

      • الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق A

        أبعاد الصندوق A
        248 x 595 x ‏180 (ارتفاعxعرضxعمق) mm
        وزن الصندوق A
        4085 g

      • بلد المنشأ

        بلد المنشأ
        سلوفينيا
        عدد الطبقات
        4

      • الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق F

        وزن العلبة من النوع F
        634 g

      • الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق F

        أبعاد الصندوق F
        235 x 174 x ‏95 (ارتفاعxعرضxعمق) mm

      • المواصفات التقنية

        المحرّك
        تيار مستمر 12 V
        حركات سحب بالثانية
        سرعة I‏: 880، سرعة II‏: 1080

      • الميزات

        مصدر الطاقة
        نعم
        نظام تدليك فعّال
        نعم
        نظام خزفي لإزالة الشعر
        نعم
        حزمة ثلج مهدئة
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.