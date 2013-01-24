حلاقة ناعمة
احصل على حلاقة عصرية دقيقة ومريحة. تجمع آلة الحلاقة من السلسة Philips 800 بين نظام Lift & Cut الفريد وتقنية Reflex Action لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة ناعمة
احصل على حلاقة عصرية دقيقة ومريحة. تجمع آلة الحلاقة من السلسة Philips 800 بين نظام Lift & Cut الفريد وتقنية Reflex Action لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات
حلاقة ناعمة
احصل على حلاقة عصرية دقيقة ومريحة. تجمع آلة الحلاقة من السلسة Philips 800 بين نظام Lift & Cut الفريد وتقنية Reflex Action لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة ناعمة
احصل على حلاقة عصرية دقيقة ومريحة. تجمع آلة الحلاقة من السلسة Philips 800 بين نظام Lift & Cut الفريد وتقنية Reflex Action لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
يقوم هذا النظام الفريد والمزدوج الشفرات في آلة الحلاقة من Philips برفع الشعر بلطف إلى الوضعية المناسبة لقصه بدقة.
حلاقة لاسلكية لغاية 60 دقيقة.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الملحقات
الخدمة