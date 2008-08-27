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    رؤوس حلاقة

    HQ55

    التصنيف الإجمالي / 5
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    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين.

    رؤوس حلاقة

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    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

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    15 شفرة حادة لحلاقة سريعة وناعمة

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      يناسب أنواع المنتجات
      • HS766
      • HQ483
      • HQ33
      • HQ422
      • HQ4807
      • HQ6618
      • HQ4401
      • HQ4407
      • 4604X
      • HQ4421
      • HQ6675
      • HQ6616
      • HQ5823
      • HQ5817
      • HQ5413
      • HQ4885
      • HQ380
      • HQ322
      • HQ32
      • 6424LC
      • 5625X
      • 5426LC
      • 4817XL
      • 6423LC
      • HQ6855
      • HQ46
      • HQ4800
      • HQ443
      • HQ6415
      • HQ6645
      • HQ4866
      • HQ4847
      • HQ4825
      • HQ36
      • HQ320
      • HQ262
      • HQ20
      • 6618X
      • 6617X
      • 6614X
      • 4865XL
      • 4853XL
      • 4816XL
      • 4413LC
      • HQ6863
      • HQ6844
      • HQ6842
      • HS190
      • HQ132
      • HQ806
      • HQ30
      • HS920
      • HQ4856
      • HQ4846
      • HQ4830
      • HQ4826
      • HQ4819
      • HQ485
      • HQ484
      • HQ6676
      • HQ282
      • HQ6970
      • 201DB
      • HQ6615
      • HQ805
      • HQ4610
      • HQ6423
      • HQ6868
      • HQ6856
      • HQ5820
      • HQ5601
      • HQ5430
      • HQ4865
      • HQ4822
      • HQ382
      • HQ200
      • 4885XL
      • 4852XL
      • 4845XL
      • HQ489
      • HQ6445
      • HQ6857
      • HQ6646
      • HQ6610
      • HQ853
      • HQ40
      • HQ6900
      • HS970
      • HQ804
      • HS775
      • HQ4806
      • HQ4445
      • HQ220
      • 6863XL
      • HQ6614
      • HQ5812
      • HQ803
      • HQ6854
      • HQ402
      • HQ4845
      • HQ242
      • 6940LC
      • HQ386
      • HQ6640\HQ6605
      • HQ5813
      • HQ4626
      • HQ3860
      • HQ5426
      • HQ362
      • 6853XL
      • HQ284
      • HQ406
      • 6856XL
      • HQ6843
      • HQ4607
      • HQ4608
      • HQ384
      • HQ4870
      • HQ6695
      • HQ41
      • HQ6849
      • HQ6853
      • 6613X
      • HQ4890
      • 4414LC
      • HQ6874
      • HQ360
      • HQ468
      • HQ340
      • HQ6617
      • HQ6405
      • HQ4821
      • HQ4630
      • HQ222
      • HQ202
      • 5812XL
      • 4608X
      • 4606X
      • HQ481
      • 6843XL
      • HQ6859
      • HQ852
      • HQ460
      • HQ42
      • HQ6950
      • HQ6940
      • HS890
      • HQ4810
      • HQ5401
      • HQ6424
      • HQ4851
      • HQ4805
      • HQ4601
      • HQ4441
      • HQ4425
      • HQ420
      • HQ342
      • HQ300
      • 6616X
      • 4825XL
      • HQ444
      • HQ441
      • HQ6879
      • HQ6613
      • HQ802
      • HQ801
      • HQ6941
      • HQ6990
      • HS990
      • HS930
      • HQ4850
      • HQ486
      • HQ6696
      • HQ6831
      • HS 190
      • HQ4411
      • HQ4405
      • HQ482
      • HQ5421
      • HQ5625
      • HQ4625
      • HQ4609
      • HQ341
      • HQ304
      • HQ302
      • HQ240
      • HQ10
      • 6844XL
      • 6615X
      • 4807XL
      • 4605X
      • 4603X
      • 4602X
      • 4417LC
      • HQ404
      • HQ130
      • HQ6920
      رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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