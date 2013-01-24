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800 series

آلة حلاقة كهربائية

HQ804
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة
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    800 series آلة حلاقة كهربائية

    HQ804
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة ناعمة

    احصل على حلاقة عصرية دقيقة ومريحة. تجمع آلة الحلاقة من السلسة Philips 800 بين نظام Lift & Cut الفريد وتقنية Reflex Action لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    800 series آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة ناعمة

    احصل على حلاقة عصرية دقيقة ومريحة. تجمع آلة الحلاقة من السلسة Philips 800 بين نظام Lift & Cut الفريد وتقنية Reflex Action لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة ناعمة

    احصل على حلاقة عصرية دقيقة ومريحة. تجمع آلة الحلاقة من السلسة Philips 800 بين نظام Lift & Cut الفريد وتقنية Reflex Action لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    800 series آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة ناعمة

    احصل على حلاقة عصرية دقيقة ومريحة. تجمع آلة الحلاقة من السلسة Philips 800 بين نظام Lift & Cut الفريد وتقنية Reflex Action لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة ناعمة

      • باللون الأصفر/الأخضر
      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      نظام Lift & Cut الفريد

      يقوم هذا النظام الفريد والمزدوج الشفرات في آلة الحلاقة من Philips برفع الشعر بلطف إلى الوضعية المناسبة لقصه بدقة.

      حلاقة لاسلكية لغاية 60 دقيقة

      حلاقة لاسلكية لغاية 60 دقيقة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية الرفع والقص Lift & Cut
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        تشغيل بواسطة البطارية
        وقت الحلاقة
        20 يومًا

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدال كل سنتين بـ HQ4+‎

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