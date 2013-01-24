الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Daily Collection

خلاط محمول باليد

HR1341/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تحضير الطعام الصحي بسهولة تحضير الطعام الصحي بسهولة تحضير الطعام الصحي بسهولة
    -{discount-value}

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1341/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحضير الطعام الصحي بسهولة

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي بسهولة

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير الطعام الصحي بسهولة

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي بسهولة

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل hand-blender

      تحضير الطعام الصحي بسهولة

      خلاط لتحضير الحساء والطعام المهروس والخلطات المثالية

      • مقبض بلاستيكي وقوة 300 واط
      • سكين بإجراء مزدوج
      • وعاء سعة 0.5 لتر
      • سرعة واحدة
      محرك قوي بقدرة 300 واط

      محرك قوي بقدرة 300 واط

      محرك قوي بقدرة 300 واط لمعالجة مختلف المكونات.

      تنظيف مريح

      تنظيف مريح

      مقبض قابل للفك والتركيب للتنظيف بسهولة تحت المياه.

      شفرة بوظيفة مزدوجة تقطع كل المكونات

      شفرة بوظيفة مزدوجة تقطع كل المكونات

      دورق لتخزين الحساء أو البوريه أو الخفقات

      دورق لتخزين الحساء أو البوريه أو الخفقات

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        عمود قابل للفك
        مزود بسكين
        إعداد السرعة
        1

      • الملحقات

        كأس مع غطاء
        0.5  لتر

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وأزرق
        مادة الغطاء
        PP ومطاط
        دوارق للمواد
        SAN
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة المقبض
        بلاستيك

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        فولتية
        220‏-‏240 فولت  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        300  واط

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند