استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

يمزج خلاط اليد من Philips بين طاقة 600 واط وشفرة ثنائية العمل، ينتج عنهما خليطاً ناعماً تماماً في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير مأكولات منزلية صحية ولذيذة يوماً بهذه السهولة!