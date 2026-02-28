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  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

تم إيقافه

خلاط اليد

HR1366/03

استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

يمزج خلاط اليد من Philips بين طاقة 600 واط وشفرة ثنائية العمل، ينتج عنهما خليطاً ناعماً تماماً في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير مأكولات منزلية صحية ولذيذة يوماً بهذه السهولة!

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محرك بقوة 600 واط وشفرة ذات حركة ثنائية

استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

شفرة ثنائية العمل تقطع أفقياً وعمودياً

شفرة ثنائية العمل تقطع أفقياً وعمودياً

شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.

محرّك قوي بقوة 600 واط

محرّك قوي بقوة 600 واط

لخلط الطعام في ثوانٍ.

ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.

المواصفات التقنية

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