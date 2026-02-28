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HR1366/03
استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
يمزج خلاط اليد من Philips بين طاقة 600 واط وشفرة ثنائية العمل، ينتج عنهما خليطاً ناعماً تماماً في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير مأكولات منزلية صحية ولذيذة يوماً بهذه السهولة!
شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.
لخلط الطعام في ثوانٍ.
يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.
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