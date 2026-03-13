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HR1366/03
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User Manual Philips Daily Collection Hand blender
يمزج خلاط اليد من Philips بين طاقة 600 واط وشفرة ثنائية العمل، ينتج عنهما خليطاً ناعماً تماماً في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير مأكولات منزلية صحية ولذيذة يوماً بهذه السهولة!
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