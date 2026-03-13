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خلاط اليد

HR1366/03

خلاط اليد

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF ملف, 3.2 MB
  • 13 March 2026

يمزج خلاط اليد من Philips بين طاقة 600 واط وشفرة ثنائية العمل، ينتج عنهما خليطاً ناعماً تماماً في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير مأكولات منزلية صحية ولذيذة يوماً بهذه السهولة!

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

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