قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة
يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة
يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات
قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة
يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة إضافية لتعددية استخدام فائقة
يقدّر كل طاهٍ منزلي الطعام الطازج والعالي الجودة، لكن من غير الضروري أن تكون طاهٍ محترف لتحضير طعام مماثل. مع الخلاط المحمول باليد HR1377/90 من Philips الجديد، يمكنك الحصول على نتائج احترافية في مطبخك! إكتشف كلّ المميزات
ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لترات.
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قم بتحضير القشدة المخفوقة وبياض البيض والمايونيز وغير ذلك الكثير بسرعة أكبر ومن دون جهد.
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