استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار وانتهاءً بالمكسرات في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الأطعمة الصحية والشهية في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار وانتهاءً بالمكسرات في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الأطعمة الصحية والشهية في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار وانتهاءً بالمكسرات في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الأطعمة الصحية والشهية في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار وانتهاءً بالمكسرات في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الأطعمة الصحية والشهية في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
التصميم
المواصفات التقنية