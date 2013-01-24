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Daily Collection

خلاط

HR1459/70
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تخفق وتخلط بامتياز تخفق وتخلط بامتياز تخفق وتخلط بامتياز
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    Daily Collection خلاط

    HR1459/70
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك. إكتشف كلّ المميزات

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك. إكتشف كلّ المميزات

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      تخفق وتخلط بامتياز

      للحصول على حلويات وقوالب الحلوى لذيذة محضرة في المنزل

      • 300 واط
      • 5 إعدادات للسرعة
      • آلة خفق
      5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى لتشكيلة واسعة من الوصفات

      5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى لتشكيلة واسعة من الوصفات

      5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى ملائمة لتحضير تشكيلة واسعة من الوصفات

      آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين

      آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين

      آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين مضمنة.

      مشبك لسلك الطاقة للف السلك وتخزينه بشكل مرتب

      مشبك لسلك الطاقة للف السلك وتخزينه بشكل مرتب

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      محرك قوي بقوة 300 واط يخفق ويعجن بامتياز

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        خفاقة مواد/أدوات للعجين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        السرعات
        5
        مادة الغطاء
        ABS
        آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ
        نعم
        فولتية
        220-240 V
        أدوات خفق العجين من الفولاذ الذي لا يصدأ
        نعم
        إعداد السرعة
        5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى
        مشبك مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        الطاقة
        300 W

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