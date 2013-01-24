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خلاطات بقاعدة

HR1565/41
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
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    خلاطات بقاعدة

    HR1565/41
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    خلاطات بقاعدة

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك. إكتشف كلّ المميزات

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    خلاطات بقاعدة

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك. إكتشف كلّ المميزات

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      • 400 واط
      • آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • أدوات خفق العجين مع وعاء دوار سعة 3 لتر
      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية لنتائج مثالية.

      محرك فعال بقوة 400 واط

      محرك فعال بقوة 400 واط

      محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقتان من الفولاذ الذي لا يصدأ وأدوات للعجين لخلاط Philips لتخفق/تخلط كافة وصفاتك وتعجنها بامتياز.

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة للحفاظ على مطبخك مرتبًا.

      بوعاء دوار سعة 3 لتر

      بوعاء دوار سعة 3 لتر

      قاعدة خلاط

      قاعدة خلاط

      مبسط مفيد

      مبسط مفيد

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مادة الغطاء
        ABS
        خفاقة مواد/أدوات للعجين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

      • المواصفات العامّة

        وظيفة السرعة القصوى
        نعم
        مشبك مخزن لسلك الطاقة
        نعم

      • الملحقات

        خفاقات
        نعم
        أدوات للعجين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        400  واط
        السرعات
        3
        فولتية
        230-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        1,10  أمتار

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