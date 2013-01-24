الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

جهاز العصر والخلط

HR1841/55
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر
    -{discount-value}

    جهاز العصر والخلط

    HR1841/55
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز العصر والخلط

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز العصر والخلط

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل عصارة

      مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

      تحضير مشروبات الفاكهة والعصائر والتوابل الصحية

      • 300 واط
      • 1.5 لتر
      عصارة وخلاط في آن واحد

      عصارة وخلاط في آن واحد

      بإمكانك تحضير أي عصير أو مشروب فاكهة بسهولة.

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      عملية تحضير وتنظيف سريعة.

      مطحنة لطحن المكونات

      مطحنة لطحن المكونات

      طحن أي مكون ناشف مثل القهوة، والأعشاب، والتوابل والحبوب.

      إعداد المزيد من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير

      إعداد المزيد من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        غطاء ومثبتات
        PP
        قدم مقاومة للانزلاق
        نعم
        خلاط ومطحنة
        نعم
        دورق الخفاقة
        نعم
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        غطاء ومثبتات معدنية
        PP
        إبريق عصير
        نعم
        إعداد السرعة
        2
        فرشاة التنظيف
        نعم
        مادة الغطاء
        SAN
        دافع معدني
        PP
        دافع معدني
        PP
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        غطاء معدني
        SAN

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند