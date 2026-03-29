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جهاز العصر والخلط

تم إيقافه

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جهاز العصر والخلط

HR1841/55

جهاز العصر والخلط

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر.

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  • 29 March 2026

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