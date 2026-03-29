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جهاز العصر والخلط
تم إيقافه
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HR1841/55
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة والسرعة المتفاوتة، ووظيفة Quick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر.
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