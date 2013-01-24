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Viva Collection

عصارة

HR1851/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
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    Viva Collection عصارة

    HR1851/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection عصارة

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Viva Collection عصارة

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة. إكتشف كلّ المميزات

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      تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

      تصميم صغير لتخزين سهل

      • 500 واط
      • 1.5 لتر
      • أنبوب عادي
      إعدادا التحكم بالسرعة للفاكهة الطرية والجامدة

      إعدادا التحكم بالسرعة للفاكهة الطرية والجامدة

      عصر الفاكهة والخضار الفجة أو الطرية باستخدام إعدادي السرعة.

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      كتيّب وصفات مع 10 وصفات لعصائر لذيذة

      كتيّب وصفات مع 10 وصفات لعصائر لذيذة

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      محرك فعّال

      إعداد العصائر بسرعة بفضل هذا المحرك القوي.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        إبريق عصير
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات صفراء
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        مادة الإبريق
        SAN
        مادة الغطاء وحاوية بقايا الفاكهة والخضار
        SAN

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        إعداد السرعة
        نعم
        قدم مقاومة للانزلاق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        500  واط
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        1.5  لتر
        فولتية
        220-240  فولت

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