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مجموعة Viva العصارة

تم إيقافه

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مجموعة Vivaالعصارة

HR1851/00

مجموعة Viva العصارة

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF ملف, 2 MB
  • 11 March 2024

يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة.

  • PDF ملف
  • 19 August 2025

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