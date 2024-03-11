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مجموعة Viva العصارة
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
يمكنك بفضل عصارة HR1851/00 من Philips، تحضير عصير طازج من الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة بفضل محرّكها بقوّة 500 واط وجهازي التحكم بالسرعة.
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