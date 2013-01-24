الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر. إكتشف كلّ المميزات
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر. إكتشف كلّ المميزات
يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.
تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 لتر وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر إمكانية إعداد المزيد من العصير في المرة الواحدة.
باستخدام إعدادات السرعة المتعددة في عصارة Philips، يمكنك عصر الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
إعداد العصائر بسرعة بواسطة محرك قوي بقدرة 700 واط.
الملحقات
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
سهل التنظيف