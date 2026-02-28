الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر.