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HR1861/00
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
عصارة HR1861/00 من Philips المصنوعة من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد تتألف من فلتر شبكي صغير وفريد، ومحرّك بقوة 700 واط، وأنبوب تغذية كبير جدًا، وحاوية لبقايا الفاكهة والخضار بسعة لترين، وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر.
700 واط
2 لتر
أنبوب بحجم L
يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.
تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 لتر وإبريق عصير بسعة 1.5 لتر إمكانية إعداد المزيد من العصير في المرة الواحدة.
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