تنظيف الألياف بسهولة عن سطح المصفاة الناعم

تعلق كمية كبيرة من ألياف اللب في المصفاة التقليدية، ما يجعل تنظيفها صعبًا جدًا! إلا أن الأمر مختلف مع مصفاة QuickClean المصقولة التي تتميّز بها عصارة Philips، نظرًا إلى أن كل أسطحها ناعمة. وبعد التنظيف المسبق، يمكنك مسح الألياف المتبقية على المصفاة بسهولة باستخدام فرشاة مطبخ تقليدية. بالتالي، يمكنك تنظيف العصارة بالكامل في غضون دقيقة!